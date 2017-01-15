​Правительство Югры не поддерживает идею перераспределения доходов для малообеспеченных регионов

Правительство Югры не поддерживает идею перераспределения доходов «богатых» регионов в пользу малообеспеченных. Об этом ТАСС рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей. «Позиция правительства Югры такова, что задача налоговой системы - повышать доходность консолидированного бюджета страны и регионов. Усиливая возможности регионов, усиливать государство. Одна из идей, которую выдвигают эксперты, - не изымать доходы регионов-локомотивов, а ставить конкретную государственную задачу, которую на эти средства должен решить регион. Тогда это уже не средства на сбалансированность, а «окрашенные», поддающиеся контролю, в том числе со стороны граждан, ресурсы», - пояснили в департаменте.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно о том, что правительство России может обязать регионы с высокими доходами перераспределять часть прибыли в пользу бедных субъектов. По данным «Коммерсанта», перераспределение прибыли должно произойти за счет Москвы, ХМАО, Тюменской области, Сахалина, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Перераспределение налога на прибыль должно сократить разрыв в уровне жизни между регионами. Для этого предлагается на три года централизовать в федеральный бюджет один процентный пункт ставки налога на прибыль. «Ведомости» уточняли, что эту идею поддержал президент страны.

На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года президент Владимир Путин отметил, что надо поощрять регионы к поиску собственных источников доходов бюджета. Говоря о практике перераспределения доходов регионов, он подчеркнул, что это «не должно вести к иждивенчеству».