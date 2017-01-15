​В Югре в 2016 году реконструировано 30 км дорог, не отвечающим нормативным требованиям

В 2016 году в Югре реконструировано и введено в эксплуатацию 30 км дорог, находящихся в состоянии, не отвечающем нормативным требованиям. Также был проведен ремонт 28 км автомобильных дорог. Кроме того, в минувшем году завершено строительство «Объездной автомобильной дороги г. Сургута (1,093 км.), реконструкция автомобильной дороги город Советский – Ловинское местрождение» (30 км, капитальный ремонт участка автомобильной дороги «пгт. Игрим - д. Нижние Нарыкары» - (10,675 км), ремонт ряда региональных автомобильных дорог (17,402 км).

Данные озвучил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин, озвучивая итоги работы за 2016 год перед правительством округа, сообщается на admhmao.ru. В 2017 году департамент намерен завершить строительство всех начатых объектов, и усилить работу с муниципалитетами и общественностью, что позволит сообща расставить приоритеты.

«Коллектив департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры достиг всех запланированных показателей. Очень много внимания уделялось стратегическому планированию. Начали отработку методики обсуждения госпрограмм с общественниками. Работать было очень интересно. Я призываю представителей общественных советов активнее участвовать в формировании госпрограмм в 2017 году. Полагаю, что значительный вклад в это должны внести эксперты-общественники муниципалитетов. Мы должны вместе с департаментом искать и находить новые пути решения вопросов. Вносить свой вклад в общее дело», - подчеркнул заместитель председателя общественного совета при департаменте дорожного хозяйства и транспорта Эдуард Нугуманов.