​Россельхознадзор: Каждый четвертый продукт в России — подделка

Представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, заявил, что каждый четвертый продукт в России — подделка. По его словам, в стране фальсифицируются все виды продовольствия, за исключением одного — яиц.

«На рыбном рынке фальсифицирование сводится к подмене наименований, «накачиванию» рыбы полифосфатами, чтобы глазурь удерживала больше влаги. Все это для того, чтобы залезть в наш карман. Но попутно это еще приводит к тому, что недобросовестные компании получают фору по сравнению с добросовестными производителями. Выигрывают мошенники, а те компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении. Это пике, это штопор, и здесь государство, конечно, должно наводить порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», — цитирует Алексеенко «Коммерсант».

Однако в Роспотребнадзоре данные о в фальсификации четверти российских продуктов опровергают. В заявлении ведомства говориться, что ситуация с качеством товаров опасений не вызывает. Общий объем забракованной продукции за прошлый год по мясу и птице составил всего шесть с лишним процентов, по рыбе примерно столько же. И около четырех процентов — по кондитерским изделиям. А самые большие проблемы — только в категориях импортной рыбы и бахчевых.