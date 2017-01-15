Эксперты Bloomberg составили «Индекс греха», подсчитав среднюю стоимость недельного запаса алкоголя, табака и наркотиков в разных странах. Россия попала в список стран, где вредные привычки стоят дороже всего, сообщает телеканал РБК. За потребительскую корзину грешника россиянам придется выложить 450 долларов, или 26,7 тысяч рублей по нынешнему курсу. Лидером рейтинга стали Венесуэла (3,5 тысячи долларов), Япония (1,4 тысячи долларов), Австралия (984 доллара) и Новая Зеландия (980 долларов). Дешевле всего вредные привычки обходятся жителям Конго — 19 долларов в неделю.
Bloomberg включил Россию в список стран, где вредные привычки стоят дороже всего
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