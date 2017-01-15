​В 2016 году на субсидирование транспортного обслуживания населения Югры выделено 1,8 млрд рублей

В 2016 году на организацию транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Югры предоставлены субсидии перевозчикам в сумме более 1,8 млрд рублей. «Выделенные средства позволили сохранить оптимальную сеть социально значимых маршрутов и снизить стоимость проезда для 1,5 млн пассажиров по всем видам транспорта в среднем на 68,4 процента», - рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Валерий Фомагин, подводя итоги деятельности за год.

Он отметил, что в 2017 году для жителей округа в полном объеме заработает ресурс АИС «Управление транспортом», что позволит обеспечить информирование населения о работе общественного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров, о предприятиях-перевозчиках, работающих на маршрутах регулярных перевозок, остановочных пунктах маршрутов, расписании движения рейсов автомобильного транспорта на маршруте и стоимости проезда. Также в этом году система будет дополнена воздушным, водным и железнодорожным видами транспорта.

Планируется, что в 2017-м в округе появятся новые авиаперевозчики и новые маршруты. Например, начнет осуществлять воздушные перевозки авиакомпания «Аэрофлот», изменит свое расписание авиакомпания «Ютэйр». «Все это позволит повысить качество обслуживания пассажиров и снизить стоимость перевозок», - отметили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.