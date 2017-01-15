​Владимира Путина просят вмешаться в борьбу с коррупцией в Мексике

На сайте петиций Change.org опубликовано обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить имеющиеся в Мексике проблемы с коррупцией. Автор петиции «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства» под ником Freppo Sovietico утверждает, что «политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю», а США и ООН не делают ничего для исправления ситуации в стране. «США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют, — цитирует обращение РИА Новости. - Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке».

Петицию подписали почти пять тысяч человек.