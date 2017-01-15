Самым продаваемым автомобилем 2016 года в России стал Hyundai Solaris

Самой продаваемой моделью в России по итогам 2016 года стала Hyundai Solaris. За год было продано более 90 тысяч штук таких автомобилей, сообщает «Автостат». Второе место по популярности досталось российской модели LADA Granta, чьи продажи составили 87726 машин. Третий результат показал KIA Rio – 87662 реализованных авто.

Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Renault Duster, реализация которого осталась на прошлогоднем уровне и составила 44001 машину. Далее следуют еще два внедорожника – Toyota RAV4 (30603 шт.) и Chevrolet Niva (29844 шт.).

Напомним, по подсчетам аналитиков, в 2016 году российский авторынок сократился на 11 процентов до 1 млн 425 тыс. 721 автомобиля.