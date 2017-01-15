​В Минфине назвали новую ожидаемую минимальную цену на водку

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Гайдаровского форума сообщил журналистам, что новая минимальная розничная цена (МРЦ) на водку за бутылку 0,5 литра может составить 205-210 рублей. По его словам, сейчас проводятся расчеты и решение о величине МРЦ будет принято в ближайшие две недели.

«Не думаю, что процесс будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», - приводит слова Сазанова РИА Новости.

Ранее на портале regulation.gov.ru был опубликован проект приказа Минфина, согласно которому произойдет повышение минимальной цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, за исключением коньяка и бренди. По этому документу, минимальная закупочная цена за 0,5 литра водки от производителя вырастет до 177 руб. со165 рублей, а оптовая — до 182 рублей со 174 рублей. Минимальная розничная цена при этом, согласно проекту, составит 219 рублей.

С 13 июня 2016 года минимальная цена установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.