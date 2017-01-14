​Большинство россиян считают свою страну свободной

70 процентов россиян считают свою страну свободной. Противоположного мнения придерживаются 22 процента опрошенных фондом «Общественное мнение». 65 процентов назвали Россию развитым и передовым государством, 58 процентов - богатой. 86 процентов респондентов уверены, что Россию в мире боятся. Россияне также убеждены, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%), чем снижается (19%). Рост этого влияния они связывают с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%) и называют это заслугой президента РФ (7%).

О том, как сегодня относятся к России в мире, мнения респондентов разделились: 48 процентов считают, что плохо, 42 процента - что хорошо. Между тем каждый второй (51%) полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное.

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ. Результаты опроса публикует «Интерфакс».