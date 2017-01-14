​В 2016 году в Югре по программе капремонта отремонтировали 501 дом

В 2016 году в Югре было запланировано отремонтировать 551 дом. По состоянию на 1 января 2017 в полном объеме завершены работы по капитальному ремонту общего имущества в 501 многоквартирном доме, стоимость фактически выполненных работ составила 2,92 млрд рублей. В 50 многоквартирных домах в настоящее время работы еще продолжаются. Об этом в ходе подведения итогов работы департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики за прошлый год рассказал руководитель ведомства Егор Ковальчук.

Ранее пресс-служба Югорского фонда капремонта многоквартирных домов сообщала, что в 2017 году планируется капитально отремонтировать 412 многоквартирных домов автономного округа. На эти цели запланировано порядка 3,8 млрд рублей. В основном это средства собственников, но также в этой сумме деньги из окружного бюджета – 100 млн. рублей, и 157 млн. из муниципальных бюджетов. В планах до 2019 года — ремонт 5 миллионов квадратных метров, в которых проживают свыше 216 тысяч югорчан. На эти цели понадобится более 11,4 миллиардов рублей.

Что касается собираемости взносов на капремонт, в 2016 году в автономном округе она выросла до 88 процентов. Размер взноса в 2017 году останется на прежнем уровне. Минимальный размер взноса в Югре составляет от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр: он варьируется в зависимости от типа многоквартирного дома.