​Обама продлил санкции против России на год

Покидающий пост президента США Барак Обама еще на год продлил введенные в отношении России в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине, сообщает «Интерфакс». Срок введенных ранее санкций истекает в марте.

Избранный президент США Дональд Трамп не собирается отменять санкции «по крайне мере некоторое время» после своего вступления в должность В интервью Wall Street Journal он заявил, что готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. «Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» - заявил Трамп.