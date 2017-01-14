​В Свердловской области неизвестные расстреляли охрану закрытого химзавода

В Свердловской области группа неизвестных напала на охрану закрытого Красноуральского химического завода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Безоружные сотрудники ЧОП зафиксировали проникновение на предприятие неизвестных лиц и попытались их задержать, однако злоумышленники открыли огонь. В результате трое мужчин получили огнестрельные и иные ранения и были госпитализированы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает, зачем неизвестные проникли на завод. В частности, рассматривается версия попытки похищения имущества предприятия. По факту нападения на охрану возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что завод в настоящее время является банкротом, в здание не подаются отопление и электричество.