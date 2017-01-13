​Шувалов заявил, что санкции против России и ответные меры могут скоро отменить

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что западные санкции против России и введенное ею в ответ продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие.

«Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача», — цитирует Шувалова РИА «Новости». Он добавил, что продовольственный рынок рано или поздно придется открывать. «Как будет развиваться политическая повестка, мы с вами увидим, сейчас придет новая администрация США, как это все будет развиваться в их диалоге — США и ЕС, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента: мы готовы всегда к этому диалогу настолько, насколько к этому готовы наши партнеры», — отметил вице-премьер.

Россия ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине, в августе 2014 года . Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Москва пролонгировала ограничительные меры на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.