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​В рамках Года экологии в Югре пройдет более 100 мероприятий

В Югре дан старт Году экологии, объявленному Президентом Владимиром Путиным. В округе запланировано проведение более 100 различных тематических событий, рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. В их числе межрегиональная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспектива развития сети особо охраняемых природных территорий в промышленно развитых регионах», которая пройдет 23 марта в Белоярском. Она приурочена к 20-летию природного парка «Нумто».

«Для Белоярского района, научного сообщества, краеведов такие встречи необходимы. Мы планируем проведение масштабной конференции по вопросу развития природных территорий. По ее итогам будет издан сборник докладов, научных работ по заданной теме. Он станет хорошим подспорьем для тех, кто занимается данной проблематикой», - сказал заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев в ходе заседания оргкомитета, которое состоялось накануне.

Директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа Евгений Платонов сообщил, что в рамках плана мероприятий, посвященных 20-летию природного парка «Нумто», на май – июнь запланирован экологический десант по уборке прилегающей территории, а также совместно с Югорским рыбоводным заводом будет проведено зарыбление водоема мальками сырка.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 163, комментариев: 0


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