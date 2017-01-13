​Правительство Югры упростит получение льгот для малочисленных народов Севера

Правительство Югры на прошедшем заседании внесло изменение в государственную программу социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. По словам президента общественной организации «Спасение Югры» Людмилы Алферовой, данный документ будет упрощать процедуры получения льгот, а также поможет увеличить количество получателей мер государственной поддержки.

В департаменте общественных и внешних связей округа уточнили, что изменения предполагают уточнение порядка и сроков выплаты некоторых видов материальной помощи, а также мер государственной поддержки в виде компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием.

«Корректировка направлена на то, чтобы детализировать перечень предоставляемых документов, исключить возможность необоснованного отказа в выплате, так, чтобы соответствующими мерами поддержки могли воспользоваться все нуждающиеся в них представители коренных народов. Мы заинтересованы в том, чтобы они успешно вели свое традиционное хозяйство и как можно меньше отвлекались на административные и бюрократические процедуры. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера – безусловный приоритет работы правительства Югры», - подчеркнула губернатор Наталья Комарова.