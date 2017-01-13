Общественники Югры проверяют, как выполняется запрет на продажу алкоголя после 20.00

В Сургуте 2 и 4 января общественники вместе с сотрудниками полиции провели рейды по торговым точкам, чтобы проверить, как исполняется запрет на продажу алкогольной продукции после 20.00. Было выявлено четыре нарушения. «Для нас, общественности, это повод говорить о соблюдении принятых в Югре инициатив самих граждан», - отметила председатель Общественной палаты Ирина Максимова в ходе рабочего совещания по итогам проверок предприятий розничной торговли.

В совещании приняли участие представители бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов власти, надзорных ведомств, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Максимова проинформировала собравшихся о том, что Общественная палата при поддержке окружного правительства запустила проект «Общественный патруль». Рейды по магазинам планируют сделать регулярными. В ближайшее время контрольные закупки ожидаются в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганске.