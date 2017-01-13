​В Тюмени откроют новый сноуборд-парк

В микрорайоне Европейский Тюмени 21 января откроют сноуборд-парк. Строить сезонный спортивный объект начали накануне, сообщает 72.ru. Сейчас здесь отсыпают площадку для джиббинга. Реализовать этот проект тюменский Союз экстремальных видов спорта доверил московскому специалисту Евгению Конышеву, которой построил уже не один подобный парк в стране.

Снежный склон подойдет для занятий сноубордистов разного уровня. Новички смогут заниматься джиббингом под руководством профессионального инструктора. Вход в парк будет свободным. Спортивный объект просуществует несколько месяцев, а весной на его месте, возможно, построят скейт-парк.

Фото: 72.ru