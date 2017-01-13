​В Пыть-Яхе в массовом ДТП пострадали два человека // ФОТО

В четверг, 12 января, в 16.00 на регулируемом перекрёстке в Пыть-Яхе столкнулись три автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Югры, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Рено Логан». При выезде на перекресток он не предоставил преимущество «Ладе Приора». Протаранив отечественную легковушку, «Рено» врезался в «Ниссан Альмера». В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Лады».

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.