​Депутаты ГД предлагают навсегда лишать водительских прав за отказ пропустить «скорую»

Депутаты Госдумы РФ предлагают пожизненно лишать прав водителей, отказавшихся пропустить скорую помощь, пишут «Известия». По данным издания, парламентарии уже приступили к подготовке законопроекта, ужесточающего наказание для автомобилистов до уголовного.
Поводом для принятия такого решения стал инцидент, произошедший в Петропавловске-Камчатском. Там автоледи перекрыла проезд «скорой», которая спешила к умирающему пациенту. 21-летний мужчина скончался до приезда медиков. Водителю, которая задержала врачей, грозит штраф — 500 рублей.
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