​В новогодние каникулы за скорой помощью обращались меньше пьяных югорчан

Специалисты скорой медицинской помощи Югры подвели итоги работы за выходные дни и отметили, что в этом году за помощью реже обращались жители округа в состоянии алкогольного опьянения, а также с травмами, полученными при неосторожном обращении с петардами. Таких было всего трое: двое жителей окружного центра и один сургутянин.

Медики Ханты-Мансийска и района с 31 декабря по 8 января осуществили более 1000 срочных выездов, Сургута и района — более 5500. «За период новогодних праздничных дней чрезвычайных происшествий с массовым числом пострадавших не было. В основном выезды бригад скорой помощи касались травм, полученных на улице и в общественных местах», - отмечают специалисты.