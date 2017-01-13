​Россияне завоевали «бронзу» на Молодежном чемпионате мира по хоккею

Югорский хоккеист Кирилл Беляев в составе сборной помог завоевать для России третье место в чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд, который прошел в Канаде, сообщает пресс-центр клуба. Это были первые соревнования подобного уровня для молодого спортсмена.

«Мы играли в Канаде, да еще и с их командой. Представьте, мы выходим на лед, а там 20 тысяч болельщиков, которые кричат и «гудят» за твоего соперника. Я такого количества болельщиков на трибунах никогда не видел, а тут они «топят» за другую команду. Но, к этому «гулу» тоже быстро привыкаешь, и волнение проходит. Зато когда мы играли с другими сборными, то канадцы болели уже за нас, и это было приятно. Бывало, когда мы просто выходили на прогулку, люди узнавали, подходили и желали удачи, естественно, на английском языке, в соцсетях писали», - делится впечатлениями Кирилл. По его мнению, есть различия в европейском и американском стиле игры: «Канадцы и американцы стараются решить исход матча с первого периода, стараются сразу забросить много шайб, потом игра выравнивается, но все же они доводят матч до победы. А европейский хоккей больше схож с российским: мы позволяем себе раскачиваться».