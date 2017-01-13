​Реформа в структуре МЧС: объединяют уральские и сибирские регионы

В 2017 году в состав Сибирского регионального центра МЧС России войдут уральские регионы. Главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, подчинённые им подразделения, а также Уральский институт государственной противопожарной службы, Уральский учебный спасательный центр, Уральский региональный поисково-спасательный отряд, авиационно-спасательный центр войдут в состав Сибирского регионального центра МЧС России (г. Красноярск).

Реформирование управленческой структуры ведомства проводится в соответствии с поручением президента России и никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала, сообщает пресс-центр Сибирского регионального центра МЧС. Напротив, в ходе рабочего визита на Урал начальник учреждения, генерал-майор Сергей Диденко сообщил о планах по совершенствованию работы: «Будем изыскивать резервы для создания дополнительных служб пожаротушения и других аварийно-спасательных формирований. Специалисты МЧС должны инициировать мероприятия, направленные на укрепление и развитие системы предупреждения ЧС, начиная с муниципального уровня», - отметил начальник СРЦ.

По его словам, глубокие изменения ожидают систему предупреждения и защиты населения Урала от различного вида угроз. Речь идёт о комплексном, более эффективном подходе в обеспечении безопасности людей и территории, о внедрении новых форм и методов профилактической работы по всем направлениям жизнедеятельности, о привлечении к реализации задач по предупреждению социально опасных происшествий всех возможных ресурсов – от материально-технических до вовлечения в работу широких слоёв общественности.