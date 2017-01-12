​В 2016 году российский авторынок снизился на 11 процентов

По итогам всего 2016 год российский авторынок сократился на 11 процентов до 1 млн 425 тыс. 721 автомобиля. Данные Ассоциации Европейского Бизнеса публикует «Автостат». Эксперты называют эти цифры — неплохим результатом. В Ассоциации надеются, что в 2017 году у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей, что на четыре процента больше по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в 2016 году 266296 машин, что на один процент ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 149567 автомобилей (-9%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 145254 реализованных машин, что на 10 процентов меньше по сравнению с 2015 годом.