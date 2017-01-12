Эпидемия на пороге: аптекарям Югры поручат обеспечить всю палитру лекарственных препаратов от гриппа и ОРВИ

Эпидемия гриппа в Югру еще не пришла. По мнению специалистов, этому способствовали сильные морозы и вакцинация: в округе привито 552109 человек. Ожидается, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на период после новогодних каникул. Профилактические меры обсудили на внеочередном заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве автономного округа, которое провел заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

По данным заместителя директора департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, в медицинских организациях округа создан достаточный запас противовирусных препаратов. Мониторинг обеспеченности ведется еженедельно. Ответственным ведомствам было поручено провести встречи с представителями аптечных организаций и обязать их обеспечить наличие в розничной сети с учетом допустимых торговых надбавок всю палитру лекарственных препаратов, средств индивидуальной профилактики и защиты.

«Также было принято решение вести мониторинг поступления в стационар пациентов с подозрением на грипп с тем, чтобы вовремя выявить причины заболевания и предотвратить заражение других. Было от отмечено, что ни одно учреждение образования на сегодняшний день не закрыто на карантин, закрываются частично классы в школах и группы в детских садах», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей.