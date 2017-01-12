​Эпоха Apple завершилась, уверены в Кремниевой долине

Эпоха Apple закончилась, заявил сооснователь платежного сервиса PayPal Питер Тиль в рамках сессии вопросов и ответов для издания The New York Times, перевод его слов приводит gazeta.ru.

«Подтверждаю, — ответил он на вопрос, правда ли, что производитель iPhone пережил свои лучшие дни. — Мы знаем, как выглядит смартфон и что делает. Вины Тима Кука здесь нет, но это не та область, где могут быть внедрены какие-либо еще инновации».