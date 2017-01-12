​Дефицит бюджета России в 2016 году составил 3,56 процента ВВП

Дефицит федерального бюджета России в 2016 году составил 3,56 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его цитирует РИА Новости, а gazeta.ru напоминает, что Силуанов ранее так и прогнозировал: по его словам, дефицит бюджета в 2016 году может составить 3,6–3,7 процента ВВП.

О том же, кстати, говорил и президент РФ Владимир Путин: дефицит, по его данным, должен был повыситься до 3,7 процента против 2,6 процента ВВП годом ранее.