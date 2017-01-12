​Пенсионный возраст в 2017 году повышать не будут

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин пообещал не повышать пенсионный возраст: «В 2017 году этого не произойдет», — заявил он, его слова приводит РИА Новости. Напомним, что сейчас для мужчин он составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.

Напомним также, что повышение пенсионного возраста все-таки неизбежно: об этом говорил тот же Топилин в конце прошлого года. Однако вместе с ним, говорит чиновник, должны расти и пенсии. А серьезного повышения пенсий в ближайшие годы не планируется.