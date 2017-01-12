​Для россиян с зарплатами ниже МРОТ хотят отменить подоходный налог

Для тех россиян, чья зарплата не превышает минимального размера оплаты труда, могут отменить подоходный налог: идея обсуждается в правительстве наравне с возможностью введения прогрессивной шкалы НДФЛ. О ней рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, которая ранее, напомним, уже заявила, что работников, получающих зарплату ниже МРОТ, в стране около пяти миллионов рублей.

Как пишет РИА Новости, чиновница считает, что отмена налога может реально повысить доходы населения, которое находится у черты бедности. «И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас — это преодоление падения реальных доходов населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалось, то освобождение от подоходного налога для нижнего дециля (самых бедных 10% населения) было бы реальным шагом в повышении доходов населения, и мы были бы готовы это поддержать. У нас эта система просчитывается», — сказала Ольга Голодец.

Минимальный размер оплаты труда в России составляет 7,5 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум превышает его более чем на три тысячи: 10 678 рублей.