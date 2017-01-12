​Минздрав предложил увеличить рабочий день для курильщиков: Минтруд против

Министерство труда и социальной защиты не согласилось с инициативой Минздрава увеличивать рабочий день для курильщиков. Эта инициатива содержится в антитабачной концепции на 2017-2022 годы, представленной ранее. «Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — говорится а документе.

Как передает «Интерфакс», глава Минтруда эту идею отверг: «Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — заявил Максим Топилин.

Напомним, что в концепции, представленной Минздравом, также предлагается запретить продажу табака всем гражданам России, которые родятся после 2015 года.