​На Украине запретили вещание телеканала «Дождь»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание «Дождя», сообщается на сайте российского телеканала. Решение принято из-за нарушения украинского законодательства, пояснила представитель провайдера-партнера «Воля», чей юрист присутствовал на заседании регулятора. Официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей.

По словам представителя «Воли» Оксаны Веселовой, трансляция канала на территории страны была запрещена из-за размещения в эфире коммерческой рекламы. Украинское законодательство запрещает размещение рекламы в эфире иностранных телеканалов. Исключение составляют каналы, попадающие под юрисдикцию государств-членов Европейского союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, куда Россия не входит.

«Интерфакс» со ссылкой на члена Нацсовета Сергея Костинского уточняет, что еще одной причиной запрета трансляции стало то, что телеканал нарушил закон страны, транслируя информацию, которая посягает на территориальную целостность Украины — телеканал изображает Крым как территорию России.

Ранее на Украине было запрещено или ограничено вещание более 60 российских телеканалов.