16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,4978   EUR  63,2759  

​На Украине запретили вещание телеканала «Дождь»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание «Дождя», сообщается на сайте российского телеканала. Решение принято из-за нарушения украинского законодательства, пояснила представитель провайдера-партнера «Воля», чей юрист присутствовал на заседании регулятора. Официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей.

По словам представителя «Воли» Оксаны Веселовой, трансляция канала на территории страны была запрещена из-за размещения в эфире коммерческой рекламы. Украинское законодательство запрещает размещение рекламы в эфире иностранных телеканалов. Исключение составляют каналы, попадающие под юрисдикцию государств-членов Европейского союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, куда Россия не входит.

«Интерфакс» со ссылкой на члена Нацсовета Сергея Костинского уточняет, что еще одной причиной запрета трансляции стало то, что телеканал нарушил закон страны, транслируя информацию, которая посягает на территориальную целостность Украины — телеканал изображает Крым как территорию России.

Ранее на Украине было запрещено или ограничено вещание более 60 российских телеканалов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:48, просмотров: 173, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА
Что будет на месте Дома пионеров — многим сургутянам уже всё равно
Юрий Нуреев Сегодня в 11:23
451 8
Сволочи

Сволочи
Как толпа мужиков глумится над мёртвой девушкой
Елена Курилова, журналист Сегодня в 11:03
1060 19
Олег Владимиров

​Почему так много Америки?
Жить без Америки в информационном пространстве и скучно, и опасно. Опасно как раз потому, что скучно. «Как там в России?» – «Воруют»: тут со времен Карамзина ничего не поменялось. А когда нет изменений, становится невыразимо скучно, не правда ли?
Олег Владимиров 11 января в 17:35
598 7
​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА

​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне передвигаются по городу во время экстремальных морозов?
Юрий Нуреев 11 января в 11:03
480 0
​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ
Общая картина на рынке акций — в выпуске новостей из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 10 января в 15:05
386 0
Развесистая Зоя

Развесистая Зоя
Аккуратно напомним, что доминантой государственного пейзажа были штабеля промерзлых трупов ГУЛАГа. На этом торте были и вишенки: изоляция и вой о «врагах народа». А также право власти убивать столько людей, сколько ей захочется...
Александр Невзоров, публицист 10 января в 09:26
1032 10
​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА

​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА
Новогоднее оформление Сургута — на троечку
Редакция СИА-ПРЕСС 09 января в 11:04
757 0
​Дети, транспорт, налоги и отпуска

​Дети, транспорт, налоги и отпуска
С чем жители Югры обращаются к властям в онлайн-петициях
Татьяна Раздрокова 08 января в 11:54
782 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции

​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции
Топ-10 научных открытий 2016 года
Анастасия Лебедева 05 января в 18:31
689 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост

​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост
Где искать удачу в год Петуха
Редакция СИА-ПРЕСС 04 января в 13:18
1113 1
​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод

​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод
Ушедший год был наполнен неожиданными отставками и неочевидными назначениями
Редакция СИА-ПРЕСС 03 января в 14:02
1374 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года

​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года
Те, кто остался в 2016-м…
Редакция СИА-ПРЕСС 02 января в 19:42
1229 0
СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет

СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет
Сургутский район весь год боролся с аварийным жильём и проблемами с коммуналкой
Артем Мазнев 01 января в 16:08
895 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»

​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»
Чем запомнится 2016-й и какие планы на 2017-й?
Редакция СИА-ПРЕСС 01 января в 13:22
916 0
СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее

СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее
Как Сургут прожил 2016 год и что ждёт от 2017-го
Дмитрий Щеглов 01 января в 10:06
966 0
​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»

​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»
Поздравление с Новым годом
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 декабря 2016 в 14:01
1227 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика