​Михаил Селюков оказал помощь гимназии имени Ф.К.Салманова

К депутату Тюменской областной Думы Михаилу Селюкову (фракция ЛДПР) обратилось руководство сургутской гимназии имени Ф.К.Салманова с просьбой оказать помощь в приобретении ученической мебели для кабинета информатики. В обращении отмечалось, что материальная база гимназии морально и физически устарела и нуждается в обновлении. После рассмотрения обращения денежные средства были выделены.

«Гимназия имени Ф.К. Салманова – одно из старейших учреждений города, - сказал Михаил Селюков. – Конечно же, с течением времени здания, мебель ветшают и изнашиваются, требуют ремонта или замены. По обращению было принято положительное решение, чтобы подрастающее поколение могло заниматься и получать знания в комфортных условиях».