​Минобороны Украины исправило место рождения Ильи Муромца в «Википедии»

Министерство обороны Украины в декабре 2016 года внесло в статью «Википедии» об Илье Муромце больше десяти правок, чтобы доказать приоритетность версии о его происхождении из села под Черниговом (Украина), а не из Владимирской области России, пишут «Вести». Корреспондент издания полагает, что такая активность связана с грядущей премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях «Сторожевая застава», где отстаивается версия о том, что русские богатыри на самом деле родом из Украины.

Уточняется также, что украинские чиновники активно правят «Википедию», участвуя в идеологических «войнах правок» с россиянами, и просто редактируют статьи о своих любимцах-футболистах. Согласно данным твиттер-бота «Держредагування» (отслеживает анонимные правки в Википедии с IP-адресов, принадлежащих украинским госструктурам), больше всего правок в украинский, российский и английский сегменты онлайн-энциклопедии вносят из Минобороны, Верховной Рады, Госспецсвязи и Секретариата Кабмина. Большинство правок мелкие. Чиновники уточняют даты или, как в статье о нардепе Александре Дубовом, количество детей в семье. В Минфине, к примеру, неизвестный чиновник в статье о Лионеле Месси добавил, что у футболиста есть прозвище «Бог».