​Ромир: Реальные траты россиян в декабре оказались самыми низкими за последние пять лет

В декабре 2016 года расходы россиян выросли на 17,7 процента по сравнению с ноябрем того же года, подсчитали аналитики исследовательского холдинга «Ромир». Но, несмотря на это, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, траты наших сограждан в последний месяц ушедшего года оказались самыми низкими за последние пять лет наблюдений.

Средний чек вырос в декабре на 7,8 процента, но частота походов выросла незначительно. «Чек вырос, расходы увеличились, но частота походов в магазины, а вернее число посещаемых торговых точек, выросло незначительно. Россияне запасались повседневными товарами перед праздниками в разумных пределах», - заключают социологи. Также, по их наблюдениям, в прошедшие праздники россияне решили отказаться от излишеств за праздничным столом. «Доля трат на продукты в декабре в корзине общих затрат осталась на уровне ноября и составила 51 процентов. То есть вместо деликатесов россияне потратились в большей степени на подарки», - сделали выводы специалисты «Ромира».

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 35 000 россиян, 13 000 домохозяйств в 180 городе с населением более 100 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в он-лайн режиме поступают в базу данных скан-панели.