​На Камчатке водитель преградил дорогу «скорой», спешившей к умирающему пациенту // ВИДЕО

Следователи по городу Петропавловск-Камчатский выясняют обстоятельства смерти жителя краевого центра. 21-летний парень умер, не дождавшись скорой помощи. Как рассказали в ведомстве, 10 января мужчине стало плохо, его брат вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Однако врачи не успели спасти жизнь пациенту. Приехав, они констатировали смерть.

«Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи. В настоящее время, следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

Видео инцидента, снятое на камеру регистратора, опубликованы телеканалом «360».