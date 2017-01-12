​В Челябинской области пьяный водитель больше километра протащил инспектора ДПС на капоте ВАЗа // ВИДЕО

В городе Озерске Челябинской области пьяный лихач на ВАЗе больше километра протащил на капоте инспектора ДПС. Инцидент произошел в 5:30 утра 1 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челябинской, сообщает Chelyabinsk.74.ru.

Наряд ДПС увидел ВАЗ-2106, водитель которого на скорости наехал на обочину. Подозрительную машину решили остановить, но нарушитель нажал на газ, буквально «посадил» сотрудника ГИБДД на капот и стал уходить от погони. С полицейским на капоте он проехал не менее полутора километров. Сотрудник полиции получил ушиб головы и ссадины на руках. 21-летний правонарушитель оказался пьян и не имел прав. После задержания его в административном порядке арестовали на десять суток. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, лихачу грозит до пяти лет лишения свободы.