16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,4978   EUR  63,2759  

​Голодец: Почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже МРОТ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме, рассказала, что в России почти пять миллионов человек получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — цитирует Голодец РИА Новости.

Ранее Ольга Голодец называла одной из главных целей правительства в новом году доведение минимальной зарплаты до прожиточного минимума. «Нам предстоит все таки довести этот уровень до как минимум прожиточного минимума. Это будет, наверное, одно из самых серьезных заявлений от нашей повестки дня на следующий год», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:40, просмотров: 133, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА
Что будет на месте Дома пионеров — многим сургутянам уже всё равно
Юрий Нуреев Сегодня в 11:23
313 5
Сволочи

Сволочи
Как толпа мужиков глумится над мёртвой девушкой
Елена Курилова, журналист Сегодня в 11:03
733 11
​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА

​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне передвигаются по городу во время экстремальных морозов?
Юрий Нуреев 11 января в 11:03
447 0
​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ
Общая картина на рынке акций — в выпуске новостей из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 10 января в 15:05
371 0
Развесистая Зоя

Развесистая Зоя
Аккуратно напомним, что доминантой государственного пейзажа были штабеля промерзлых трупов ГУЛАГа. На этом торте были и вишенки: изоляция и вой о «врагах народа». А также право власти убивать столько людей, сколько ей захочется...
Александр Невзоров, публицист 10 января в 09:26
937 9
​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА

​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА
Новогоднее оформление Сургута — на троечку
Редакция СИА-ПРЕСС 09 января в 11:04
736 0
​Дети, транспорт, налоги и отпуска

​Дети, транспорт, налоги и отпуска
С чем жители Югры обращаются к властям в онлайн-петициях
Татьяна Раздрокова 08 января в 11:54
750 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции

​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции
Топ-10 научных открытий 2016 года
Анастасия Лебедева 05 января в 18:31
683 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост

​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост
Где искать удачу в год Петуха
Редакция СИА-ПРЕСС 04 января в 13:18
1104 1
​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод

​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод
Ушедший год был наполнен неожиданными отставками и неочевидными назначениями
Редакция СИА-ПРЕСС 03 января в 14:02
1359 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года

​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года
Те, кто остался в 2016-м…
Редакция СИА-ПРЕСС 02 января в 19:42
1209 0
СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет

СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет
Сургутский район весь год боролся с аварийным жильём и проблемами с коммуналкой
Артем Мазнев 01 января в 16:08
883 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»

​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»
Чем запомнится 2016-й и какие планы на 2017-й?
Редакция СИА-ПРЕСС 01 января в 13:22
908 0
СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее

СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее
Как Сургут прожил 2016 год и что ждёт от 2017-го
Дмитрий Щеглов 01 января в 10:06
958 0
​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»

​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»
Поздравление с Новым годом
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 декабря 2016 в 14:01
1220 0
​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»

​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»
Поздравление с Новым годом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 декабря 2016 в 14:00
1137 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика