​Голодец: Почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже МРОТ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме, рассказала, что в России почти пять миллионов человек получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — цитирует Голодец РИА Новости.

Ранее Ольга Голодец называла одной из главных целей правительства в новом году доведение минимальной зарплаты до прожиточного минимума. «Нам предстоит все таки довести этот уровень до как минимум прожиточного минимума. Это будет, наверное, одно из самых серьезных заявлений от нашей повестки дня на следующий год», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».