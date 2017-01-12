​Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей

На портале проектов нормативных актов опубликован законопроект, разработанный Минфином, в котором предлагается повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Сейчас минимальная цена составляет 190 рублей, она установлена в июне прошлого года.

Документ предусматривает рост минимальной закупочной цены за 0,5 литра водки от производителя с 165 рублей до 177 рублей, а оптовую — с 174 руб до 182 рублей. Минимальная розничная цена при этом, согласно проекту, составит 219 рублей. В пояснительной записке необходимость поднятия розничных цен на водку обосновывается увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года. Предполагается, что поправки вступят в силу в июне 2017 года.

Минимальная розничная цена на водку устанавливается для борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. В феврале 2015 года после выступления президента Владимира Путина минимальная розничная цена водки была снижена с 220 рублей до 185 рублей, напоминает РБК. Глава государства тогда заявлял, что высокие цены на алкоголь приводят к увеличению потребления суррогатов.