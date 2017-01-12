​Работодатели будут требовать от будущих сотрудников справки об отсутствии наказания за употребление наркотиков

Для трудоустройства по ряду профессий теперь нужно представить специальную справку об отсутствии наказания за употребление наркотиков. С 1 января ее можно получить в любом МФЦ, а также через портал госуслуг. Об этом сообщили в УМВД России по Нижневартовску.

«Согласно проекта Административного регламента для получения указанной госуслуги заявителями являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполномоченные представители», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Справку могут запросить, например, при трудоустройстве на должности, предусматривающие управление транспортными средствами или механизмами, требующими быстроты реакции и повышенной концентрации внимания.

Добавим, запрет на занятие определенных должностей действует в течение года со дня уплаты штрафа или исполнения иного наказания. Вместе с тем в выдаваемых справках МВД России будут указывать сведения обо всех фактах привлечения к ответственности за соответствующие проступки (в том числе дата вынесения решения, принявший орган, вид и срок наказания), независимо от срока давности.