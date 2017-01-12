​На площади 400-летия Тюмени появится сухой фонтан и будет звучать музыка

Площадь 400-летия Тюмени в этом году преобразится, сообщает 72.ru: к концу 2017-го она будет включать в себя сквер, дорожки для прогулок, площадки для массовых гуляний и отдыха.

Особым местом притяжения должен стать летний сухой фонтан, проект для России новый. «Фонтаны подобной системы есть лишь в нескольких городах нашей страны. Летом 2018 года его увидят и тюменцы», — прокомментировал изданию заместитель начальника Главного управления строительства области Андрей Басов.

Зимой здесь традиционно будет главная городская елка, появится и каток, также выделят место для новогодних ярмарок — инженерные сети позволяют.