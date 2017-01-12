​Россияне перестают смотреть «Шерлока» по ТВ

Телесериал «Шерлок» теряет позиции среди российских телезрителей: доля телесмотрения первого эпизода четвертого сезона стала самой низкой с 2012 года, отмечает InterMedia. По данным TNS, среднее количество телезрителей серии «Шесть Тэтчер» от общей численности составило 14,2 процента, рейтинг эпизода (то есть среднее количество человек, смотревших серию) составил 3,1 процента от численности аудитории.

Нынешние показатели сравниваются с прошлогодними: тогда доля телесмотрения спецвыпуска «Безобразная невеста» составила 18,5 процента, рейтинг — 3,7 процента. А самым популярным в телеэфире оказался первый эпизод третьего сезона «Пустой катафалк» с долей 24,1 процента и рейтингом 3,1 процента.

Впрочем, это вряд ли значит, что многие зрители просто потеряли интерес к фильму: многие переключились с телевизора на интернет и смотрят сериал там.

Напомним, что английский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином Фрименом в главных ролях выходит нерегулярно — раз в два-три года, каждый сезон насчитывает всего три серии. Сейчас демонстрируется четвертый сезон, третью серию Первый канал будет показывать 15 января — от британской премьеры мы отстанем всего на одну минуту.