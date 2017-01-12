​Тюменский тракторист потушил загоревшуюся легковушку ковшом снега // ФОТО

О необычном способе тушения пожара сегодня пишет тюменское издание 72.ru. До приезда сотрудников МЧС, которые ехали по вызову на тушение загоревшейся легковой машины ее пытались потушить неравнодушные горожане. Рядом оказался трактор: его машинист просто набрал ковш снега и засыпал пламя. Кроме самой машины, ничего и никого не пострадало.

«Автомобиль Daewoo Nexia загорелся у дома №15 по улице Линейной (ЖК «Суходолье»). Вызов поступил в 15:58, — отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС. — На место оперативно прибыли сотрудники и потушили возгорание. Причины пожара сейчас устанавливаются».