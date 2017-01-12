​Руководитель Института экономики РАН предсказал обвал рубля по сценарию 2014 года

Руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что в этом году российскую валюту ожидает девальвация по сценарию конца 2014 года, когда доллар пробил отметку в 80 рублей. «Нас ждет девальвация типа конца 2014 года», — сказал экономист в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». По его словам, нефть в 2017 году в среднем будет стоить около 45 долларов. При этом он допустил стремительное снижение котировок.

Бывший министр экономики России Сергей Нечаев, в свою очередь, отметил, что для экономики России полезнее слабый рубль и низкие цены на нефть, поскольку иначе российские власти «не будут шевелиться». «Лучше пусть нефть стоит 30 долларов, тогда жизнь не сразу, но постепенно, наладится», — считает он.

11 января Банк России установил официальный курс доллара на уровне 60,16 рубля, что на 21 копейку выше значения предыдущего дня. Доллар немного укрепился на фоне падения цен на нефть.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской прогнозировал, что на фоне договоренности ОПЕК по заморозке добычи нефти цены на сырье поднимутся до 60-65 долларов за баррель. «Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок: дополнительная нефть какое-то время перестанет поступать, а растущий спрос на сырье компенсирует имеющиеся на сегодня излишки 1-1,5 млн баррелей в сутки. Заморозка добычи подтолкнет нефть марки Вrеnt выше 50 долларов за баррель, и в среднесрочной перспективе можно ожидать 60-65 долларов за баррель», - приводил слова министра ТАСС.