16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,4978   EUR  63,2759  

​Руководитель Института экономики РАН предсказал обвал рубля по сценарию 2014 года

Руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что в этом году российскую валюту ожидает девальвация по сценарию конца 2014 года, когда доллар пробил отметку в 80 рублей. «Нас ждет девальвация типа конца 2014 года», — сказал экономист в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». По его словам, нефть в 2017 году в среднем будет стоить около 45 долларов. При этом он допустил стремительное снижение котировок.

Бывший министр экономики России Сергей Нечаев, в свою очередь, отметил, что для экономики России полезнее слабый рубль и низкие цены на нефть, поскольку иначе российские власти «не будут шевелиться». «Лучше пусть нефть стоит 30 долларов, тогда жизнь не сразу, но постепенно, наладится», — считает он.

11 января Банк России установил официальный курс доллара на уровне 60,16 рубля, что на 21 копейку выше значения предыдущего дня. Доллар немного укрепился на фоне падения цен на нефть.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской прогнозировал, что на фоне договоренности ОПЕК по заморозке добычи нефти цены на сырье поднимутся до 60-65 долларов за баррель. «Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок: дополнительная нефть какое-то время перестанет поступать, а растущий спрос на сырье компенсирует имеющиеся на сегодня излишки 1-1,5 млн баррелей в сутки. Заморозка добычи подтолкнет нефть марки Вrеnt выше 50 долларов за баррель, и в среднесрочной перспективе можно ожидать 60-65 долларов за баррель», - приводил слова министра ТАСС.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:32, просмотров: 218, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА
Что будет на месте Дома пионеров — многим сургутянам уже всё равно
Юрий Нуреев Сегодня в 11:23
313 5
Сволочи

Сволочи
Как толпа мужиков глумится над мёртвой девушкой
Елена Курилова, журналист Сегодня в 11:03
733 11
​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА

​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне передвигаются по городу во время экстремальных морозов?
Юрий Нуреев 11 января в 11:03
447 0
​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ
Общая картина на рынке акций — в выпуске новостей из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 10 января в 15:05
371 0
Развесистая Зоя

Развесистая Зоя
Аккуратно напомним, что доминантой государственного пейзажа были штабеля промерзлых трупов ГУЛАГа. На этом торте были и вишенки: изоляция и вой о «врагах народа». А также право власти убивать столько людей, сколько ей захочется...
Александр Невзоров, публицист 10 января в 09:26
937 9
​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА

​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА
Новогоднее оформление Сургута — на троечку
Редакция СИА-ПРЕСС 09 января в 11:04
736 0
​Дети, транспорт, налоги и отпуска

​Дети, транспорт, налоги и отпуска
С чем жители Югры обращаются к властям в онлайн-петициях
Татьяна Раздрокова 08 января в 11:54
750 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции

​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции
Топ-10 научных открытий 2016 года
Анастасия Лебедева 05 января в 18:31
683 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост

​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост
Где искать удачу в год Петуха
Редакция СИА-ПРЕСС 04 января в 13:18
1104 1
​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод

​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод
Ушедший год был наполнен неожиданными отставками и неочевидными назначениями
Редакция СИА-ПРЕСС 03 января в 14:02
1359 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года

​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года
Те, кто остался в 2016-м…
Редакция СИА-ПРЕСС 02 января в 19:42
1209 0
СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет

СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет
Сургутский район весь год боролся с аварийным жильём и проблемами с коммуналкой
Артем Мазнев 01 января в 16:08
883 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»

​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»
Чем запомнится 2016-й и какие планы на 2017-й?
Редакция СИА-ПРЕСС 01 января в 13:22
908 0
СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее

СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее
Как Сургут прожил 2016 год и что ждёт от 2017-го
Дмитрий Щеглов 01 января в 10:06
958 0
​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»

​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»
Поздравление с Новым годом
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 декабря 2016 в 14:01
1220 0
​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»

​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»
Поздравление с Новым годом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 декабря 2016 в 14:00
1137 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика