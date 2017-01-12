​«Ведомости»: Пятая часть всех самолетов Sukhoi SuperJet выведена из эксплуатации

Каждый пятый Sukhoi SuperJet не летает, пишут «Ведомости»: причина — запрет Росавиации после того, как на нескольких лайнерах были обнаружены повреждения в хвостовых стабилизаторах. Сначала повреждения узла были обнаружены на одном судне авиакомпании «Ираэро», потом еще на двух, отмечает издание со ссылкой на топ-менеджеров двух авиаперевозчиков. Вскоре количество самолетов с обнаруженными дефектами увеличилось до 14. Зарубежные авиакомпании также обследовали свои лайнеры — мексиканская Interjet нашла повреждения на 11 из 22-х имеющихся, ссылается газета на Reuters; остальные перевозчики проблемы не зафиксировали, добавляет производитель «Гражданские самолеты Сухого».

В итоге Росавиация приняла решение приостановить полеты проблемных «Суперджетов» в России до устранения дефекта: на это дается месяц. Такое же решение было принято и в Мексике, однако там шесть лайнеров уже восстановили, в итоге сейчас в мире не взлетает 20 процентов всех произведенных SSJ100 (всего их 87).

«Хвостовой стабилизатор — силовой механизм, отвечающий за управление судном, эксплуатация с его дефектом недопустима, теоретически разрушение стабилизатора в воздухе привело бы к разрушению всего судна», — ссылаются «Ведомости» на одного из своих источников. Менеджер одной из авиакомпаний отметил, что причина дефекта не конструкивная, а производственная: «Это обычная для мировой авиации история — выявление «детской» болезни у нового самолета в ходе эксплуатации».