​С 1 февраля страховые пенсии и соцвыплаты проиндексируют на уровень инфляции

Индексация страховых пенсий и социальных выплат будет проведена с 1 февраля на уровень инфляции — на 5,4 процента. Об этом сообщил журналистам по итогам совещания президента с членами правительства в среду глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».

Индексация коснется всех социальных выплат: детских пособий, выплат ветеранам войны, инвалидам. Вторая индексация пенсий состоится с 1 апреля. Топилин отметил, что она будет «очень небольшая». Таким образом, общая индексация составит 5,8 процента.