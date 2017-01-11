​В 2016 году благодаря общественникам в Югре ликвидировано более 30 несанкционированных свалок

В 2016 году муниципалитетах было ликвидировано более 1200 мест складирования несанкционированных отходов и более 30 свалок. Эта работа была проделана, в том числе, и благодаря общественникам, которые активно сообщали об их местонахождении в соответствующие организации.

Об этом рассказал руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он подчеркнул, что ситуация с несанкционированными свалками меняется в лучшую сторону.

Заместитель губернатора Алексей Забозлаев призвал чиновников активизировать работу с населением. «Необходимо разработать и распространить памятки для жителей округа, которые разъяснят, как нужно действовать, как информировать контролирующие органы о тех, кто загрязняет окружающую среду и создает несанкционированные свалки мусора. Предлагаю проработать соответствующий проект, привлечь к его реализации активистов Общероссийского народного фронта», - приводят его слова на admhmao.ru.