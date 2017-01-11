​В России от «гонконгского» гриппа умерли пять человек

В России в этом сезоне циркулирует три штамма вируса гриппа А и один штамм гриппа В. При этом на долю опасной «гонконгской» разновидности - штамма А(Н3N2) - приходится практически каждый второй случай заболевания гриппом. Эта разновидность вируса у ослабленных людей вызывает тяжелую пневмонию. Об этом журналистам рассказала главный государственный санитарный врач России Анна Попова, пишет «Российская газета». По данным главы Роспотребнадзора, от гонконгского гриппа в России уже умерли пять человек. Попова подчеркнула, что они не были привиты от гриппа.

В целом, во многих регионах благодаря зимним каникулам и уменьшению контактов среди людей волна гриппа пошла на спад. Но сейчас, когда взрослые вновь вышли на работу, а дети вернулись в школы, распространение инфекции вновь усилится, предупреждают специалисты. Поэтому важно соблюдать правила, чтобы избежать заражения: избегать людных мест, чаще мыть руки и протирать дезинфицирующим раствором вещи, которыми пользуются многие люди (например, трубки телефонов), больше времени проводить на свежем воздухе, не лениться делать влажную уборку и проветривать помещения дома и на работе. При первых признаках заболевания необходимо остаться дома и обратиться за помощью к врачу.

Напомним, что в Югре за первую неделю нового года гриппом заболели 131 человек. С симптомами простуды к врачам обратились 7798 округа, стационарное лечение понадобилось 235 людям. Специалисты окружного управления Роспотребнадзора отмечали, что эпидемия гриппа и ОРВИ в округ еще не пришла, хотя показатели заболеваемости превышают среднемноголетние значения.