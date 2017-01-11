​Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации семейных побоев

Государственная дума России в первом чтении приняла изменения приняла законопроект, согласно которому из из Уголовного кодекса исключают наказание за побои в семье, сообщает Znak.com. Смягчить наказание для домашних дебоширов предложила член Совета федерации Елена Мизулина.

Из статьи 116 УК РФ «Побои» исчезнут слова «в отношении близких лиц». Раньше эти слова приравнивали легкое рукоприкладство по отношению к домочадцам к насилию из хулиганских побуждений. Это позволяло карать такие действия довольно строго, до двух лет лишения свободы. Исчезновение этих слов в законе позволит квалифицировать легкое домашнее насилие, совершенное впервые, как административное правонарушение. Повторное насилие уже в любом случае будет расцениваться как уголовное преступление.

Ранее Мизулина пояснила, что ее законопроект исправляет возникшую несправедливость. Сейчас насилие в отношении домочадцев наказывается строже, чем насилие по отношению к посторонним людям. Если вы ударите постороннего человека, не повредив его здоровью, это считается административным правонарушением. А если сделаете то же самое со своим родственником или близким, это уже уголовное преступление, пояснила сенатор. Кроме того, Мизулина заявила, что действующий закон грубо вмешивается в семью и является частью политики ювенальной юстиции. Она назвала существующую норму «проявлением ненависти по отношению к семье».