​Акции авиакомпании ОАО «Урайавиа» уйдут с молотка

Контрольный пакет акций авиакомпании ОАО «Урайавиа» выставлен на торги федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Начальная цена 100 процентов акций составит 55,9 млн рублей. При этом минимальная цена, по которой может быть продан актив, – 27,95 млн (50% от начальной), сообщается на сайте ведомства. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 февраля.

Добавим, что уставный капитал ОАО «Урайавиа» составляет 25,5 млн рублей. Основной профиль деятельности компании – авиационные работы вертолетами Ми-8 и техническое обслуживание воздушных судов. В октябре 2011 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Урайавиа» по итогам инспекционной проверки. Возможно именно поэтому федеральное агентство по управлению государственным имуществом реализовать акции югорского предприятия пытается в седьмой раз.