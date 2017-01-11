​Пенсионеры Югры начали получать единовременную выплату по пять тысяч рублей

Во вторник, 10 января, пенсионеры Югры, которые оформили доставку пенсии через кредитные организации, начали получать единовременную выплату по пять тысяч рублей. В отделение Пенсионного фонда России по ХМАО заверили, что все югорские пенсионеры получат выплату без задержек.

«С 10 по 22 января 5 тысяч рублей получат те пенсионеры, которые оформили доставку пенсии через кредитные организации. Почта России осуществит доставку единовременной денежной выплаты по графику вместе с пенсией за январь на дом получателям с 13 по 28 января», - пояснила управляющий Отделением ПФР по Югре Татьяна Зайцева.

Напомним, что единовременную выплату к пенсии получат все категории пенсионеров Югры независимо от того, работающие они или неработающие. Данная выплата носит беззаявительный характер. Получателям нет необходимости дополнительно обращаться в территориальные Управления Пенсионного фонда России. Получателями выплаты являются более 420 тысяч жителей округа.