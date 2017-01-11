​Впервые с 2014 года в России зафиксирован рост выездного турпотока на новогодние праздники

На новогодние каникулы 2017 года, по предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), впервые с 2014 года зафиксирован рост выездного турпотока. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, динамика составила 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. «Стоимость отдыха как в валюте, так и в рублях по сравнению с прошлым годом снизилась. Стабилизировался курс рубля, а это значит, что люди, чувствуя уверенность в завтрашнем дне, могут планировать свой отдых на более долгосрочный период», - пояснила она причину роста выездного турпотока.

В топе спроса российских туристов были такие безвизовые направления с теплым климатом как Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика и Израиль. По оценке исполнительного директора АТОР, отсутствие Египта практически на всех топ-направлениях сказалось позитивно. Помимо теплых стран, россияне также ехали и на горнолыжные курорты, причем на этих направлениях выросло число самостоятельных туристов. Более высоким спросом пользовались и экскурсионные поездки по Европе.

Что касается внутреннего рынка, то здесь также отмечается позитивная динамика, однако по сравнению с прошлым годом она несколько замедлилась. По оценке АТОР, рост внутреннего турпотока в новогодние каникулы составил порядка десяти процентов, что почти вдвое меньше, чем годом раньше. При этом, помимо традиционно популярных городов как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Великий Устюг, у россиян вырос интерес к турам по Северо-Западу России: Ленинградской области, Пскову, Вологде и даже Череповцу. Особой популярностью в этом году пользовался Тамбов, который встречал зимние праздники в статусе «новогодней столицей России». В итоге гостиницы Тамбова зафиксировали двукратное увеличение спроса.